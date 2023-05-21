موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ضرب نادي الوداد المغربي موعدا مع النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تخطيه عقبة صن داونزالجنوب إفريقي في نصف النهائي .

موعد مباراة الاهلي ضد الوداد المغربي

وتنطلق مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والوداد المغربي علي ملعب استاد القاهرة يوم الاحد ٤ يونيو في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ان تقام مباراة الإياب في المغرب يوم ١١ يونيو المقبل ، وتذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمباريات .

ونجح الوداد المغربي في الإطاحة بـ صن داونز في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد التعادل بهدفين لكل منهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، وسجل ثيمبا زوانى الهدف الأول لصن دوانز من خطأ دفاعى للوداد في الدقيقة 50 ، أدرك الوداد المغربي هدف التعادل عن طريق أيوب العملود من رأسية في شباك صن داونز في الدقيقة 71 ،وأضاف بيتر شالوليلي الهدف الثاني من متابعة جيدة لصالح صن داونز ،وتعادل الوداد المغربي عن طريق موثوبي مافالا بالخطأ في مرماه.

واستغل الوداد المغربي التعادل السلبي في مباراة الذهاب امام فريق صن داونز

بينما تأهل النادي الاهلي بعد الفوز علي الترجي التونسي بنتيجة 4-0 في مباراتي الذهاب والاياب بنصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا .