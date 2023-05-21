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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الفيضانات تجبر 36 ألف إيطالي على مغادرة منازلهم ..شاهد

فيضانات
فيضانات

عرضت فضائية يورونيوز تقرير بعنواون الفيضانات تجبر 36 ألف إيطالي على مغادرة منازلهم.

ووفقاً للتقرير، فإن هناك  أكثر من 36 ألف إيطالي أجبروا على مغادرة منازلهم، بسبب الفيضانات في شمال شرق البلد، حيث أدى ارتفاع منسوب المياه إلى غمر منازلهم، وأسفرت الانهيارات الأرضية عن عزل قرى صغيرة، وفق ما أفاد مسؤولون إقليميون السبت.

و أوضح التقرير أن  الأمطار الغزيرة  أدت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى مصرع 14 شخصا، وحولت شوارع في مدن وبلدات منطقة إميليا رومانيا إلى أنهار. ومع هطول مزيد من الأمطار، مدّدت السلطات الإقليمية حالة التأهب القصوى حتى الأحد.

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السبت: إنها ستغادر قمة مجموعة السبع في اليابان مبكرا للإشراف على التعامل مع الوضع الطارئ.

وصرّحت ميلوني للصحافيين قائلة: "بصراحة لا يمكنني البقاء بعيدا من إيطاليا في مثل هذا الوضع المعقّد"، وشكرت 5000 شخص من عناصر إنقاذ ومتطوعين ساعدوا المتضررين من الفيضانات، كما شكرت قادة دول مجموعة السبع على عروض المساعدة. ومن المتوقع أن تزور ميلوني بعض المناطق الأكثر تضررا الأحد.

 

 

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