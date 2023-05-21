بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد وليد عبدالوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة، جاهزية الملعب لاستضافة مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بأي سعة جماهيرية، "في انتظار توجيهات الجهات الأمنية".

وقال عبدالوهاب في تصريحات له: "نبارك للنادي الأهلي تأهله لنهائي دوري ابطال افريقيا، والجميع يدعم النادي الأهلي في موقفه بنهائي دوري الأبطال ونتمنى تتويجه باللقب".

وتابع: "لم تحدث أي ازمة خلال مباراة الأهلي والترجي في استاد القاهرة والسلوك كان مثاليًا، وخرجت الأمور بشكل رائع والجمهور لديه رغبة قوية في العودة للملاعب".