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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

أكد وليد عبدالوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة، جاهزية الملعب لاستضافة مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بأي سعة جماهيرية، "في انتظار توجيهات الجهات الأمنية".

وقال عبدالوهاب في تصريحات له: "نبارك للنادي الأهلي تأهله لنهائي دوري ابطال افريقيا، والجميع يدعم النادي الأهلي في موقفه بنهائي دوري الأبطال ونتمنى تتويجه باللقب".

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

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وتابع: "لم تحدث أي ازمة خلال مباراة الأهلي والترجي في استاد القاهرة والسلوك كان مثاليًا، وخرجت الأمور بشكل رائع والجمهور لديه رغبة قوية في العودة للملاعب".

مواعيد مباراتي  الأهلي والوداد المغربي 
ومن المقرر أن تقام مباراتا الدور النهائي بين الأهلي والوداد المغربي في شهر يونيو القادم، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأحد 4 يونيو بالقاهرة، وتقام مباراة العودة يوم الأحد 11 يونيو في ملعب الوداد المغربي.

الأهلى الوداد البيضاوي دوري ابطال افريقيا نهائي دوري الأبطال استاد القاهرة

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