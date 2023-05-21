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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشرة الرياضة| طلب الأهلي قبل مواجهة الوداد.. حقيقة عرض الريان القطري لنجم الزمالك

صدى البلد

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الاحد 21-5-2023 ، عددا من الأخبار والأحداث الرياضية، أبرزها ردود الفعل علي تأهل الوداد المغربي لنهائي دوري ابطال افريقيا لمواجهة الاهلي .

 

مفاجأة.. مدرب الوداد المغربى يتمنى تدريب الأهلى ويشيد بقدراته | فيديو

نجح البلجيكي سفين فاندنبروك، في قيادة نادي الوداد المغربي، لبلوغ نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي صن داونز الجنوب إفريقي.

 

رئيس استاد القاهرة: مستعدون لاستضافة نهائي إفريقيا والجميع يدعم الأهلي

أعلن وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، استعداد الملعب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والوداد المغربي التي ستقام في شهر يونيو المقبل.

 

نجم الأهلي السابق: الكرة رفضت صن داونز.. والقلق من التحكيم بعد تأهل الوداد

قال خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، إنه كان يفضل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بدلا من الوداد المغربي.

 

رئيس نادي كفر الشيخ: سأتقدم باستقالتي لو ثبت مطالبتي لمدرب سبورتنج بتفويت المباراة

قال عبد الحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ، إنه يطالب أحمد فاروق مدرب فريق سبورتنج، بالخروج والتأكيد أنه طالبه بتفويت المباراة.

 

أوباما يرفض العودة للزمالك.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن يوسف أوباما لاعب الزمالك المعار إلى نادي الحزم السعودي، لا يرغب في العودة إلى الدوري المصري بالوقت الحالي.

 

حقيقة عرض الريان القطري لـ زيزو

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الريان القطري لم يدخل في أي مفاوضات مع أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

 

طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد الإعلامي أمير هشام ، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، بدأ في التجهيز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

شغل عصابات.. ميدو يرد على طلب رحيل أوسوريو عن الزمالك

رفض الإعلامي أحمد حسام ميدو مطالبة بعض نجوم الزمالك السابقين برحيل خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق الحالي.

 

ميدو يجدد اعتذاره لوزير الشباب والرياضة السابق

جدد أحمد حسام ميدو، اعتذاره لـ خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق؛ بعد الهجوم عليه بسبب حديث الأخير عن اللجان المؤقتة في نادي الزمالك.

 

برشلونة يخسر بثنائية أمام ريال سوسيداد في لقاء تحصيل حاصل بالدوري الإسباني

خسر فريق برشلونة، بهدفين مقابل هدف، أمام نظيره ريال سوسيداد، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإسباني.

 

الأهلي تحوّل بعد المجموعات|أسطورة المغرب يعلق على تأهل الوداد على حساب صن دوانز

أكد حسن ناظر نجم الوداد المغربي السابق، أنه توقع تأهل الوداد إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على حساب صن داونز.

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