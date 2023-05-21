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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعلن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لـ أوكرانيا

بايدن وزيلينسكي
بايدن وزيلينسكي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، مُصرًا على أن واشنطن ستواصل دعم البلاد وستفعل كل ما بوسعها لتعزيز دفاعاتها ضد الغزو الروسي.

وحسب شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، قال بايدن خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع بمدينة هيروشيما اليابانية، إن الحزمة ستشمل ذخيرة ونظم مدفعية وعربات مدرعة.

ويأتي التعهد الجديد بعد أيام من منح بايدن الحلفاء الغربيين الموافقة على إرسال طائرات إف -16 المتقدمة إلى أوكرانيا.

وكان زيلينسكي أجرى الأسبوع الماضي، جولة مفاجئة إلى عدد من دول أوروبا، حيث فاز بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار من ألمانيا والتزامات تسليح جديدة مماثلة من فرنسا وبريطانيا.

فيما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن بايدن أبلغ قادة مجموعة السبع "دعمه مبادرة مشتركة تهدف إلى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل مقاتلات أف-16".

وقال سوليفان إنه "خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبلة، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم طائرات وعددها ومن سيقدمها"، معطيًا الإشارة الأقوى حتى الآن من جانب الولايات المتحدة لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة.

بايدن حزمة مساعدات أوكرانيا الغزو الروسي الرئيس الأوكراني قمة مجموعة السبع

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