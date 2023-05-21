نهاد سمير: حياه كريمة أهم مشروع للدولة.. وسيغير الحياة بشكل كامل.. فيديو

أكدت الإعلامية نهاد سمير، أن مشروع "حياة كريمة"، هو أهم مشروع للدولة، مشيرة إلى أن الهدف منه تغيير شكل الحياة بالقرى المصرية الأكثر احتياجا، وتضعها بمستوى لائق للمواطن المصري.

وقالت نهاد سمير، خلال تقديمها برنامج صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، ورئيس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، ات مبادرة حياة كريمة ستغير الحياة لأكثر من ٦٠ مليون مواطن مصري، اي اكثر من نصف الشعب المصري.



لتعزيز العمل التطوعي

وتابعت الإعلامية فرح سعيد، ان البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات بالاكاديمي الوطنية للتدريب يأتي لتعزيز العمل التطوعي، وفريق حياة كريمة استمع لآراء الطلاب، إضافة إلى ورش عمل.