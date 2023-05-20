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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إطلاق أول برنامج تدريبي لطلاب الجامعات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية

صدى البلد

قال محمد الصادق عضو مؤسسة حياة كريمة، إن مجهودات حياة كريمة تمت في قرى كانت بعيدة عن الأنظار وصعب جدا الوصول لها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية بقناة "الحياة"،:" اطلاق أول برنامج تدريبي لطلاب الجامعات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم، هو بداية جديدة لفاعلية جديدة ولمسنا تفاعل مع مؤسسة حياة كريمة، ووسائل الإعلام قائمة بدور قوي معنا للتعريف بدور وإنجازات حياة كريمة.

وأشار إلي أنهم يستهدفون كل شباب الجامعات على مستوى الجمهورية، ولكن حتى يحقق البرنامج نجاحا لا بد أن ينفذ على مراحل، مؤكدا أن الغرض من ضم هذه الفئة من الشباب لأنها الشريحة المستهدفة فيما يسمى بحروب الجيل الرابع.

الأكاديمية الوطنية للتدريب إنجازات حياة كريمة الوطنية للتدريب طلاب الجامعات حروب الجيل الرابع مؤسسة حياة كريمة

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