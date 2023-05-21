عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يضبط 3 مجرمين قبل ترويج مواد مخدرة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة تجارة المخدرات .

وتمكنت القوات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط ( أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) ، وبحوزته (عدد 1010 قرص مخدر – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة" – هاتف محمول).

وتم ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزته ( كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض – مكواة شعر – كمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة – ميزان حساس - هاتف محمول).

وتم ضبط (أحد الأشخاص – وسيدة "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة" – 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المواد المخدرة امن القاهرة مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

صعود في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

سقوط عصابة سرقة العدادات والأبواب الحديدية بشبرا

بسبب خلافات مالية.. مقتل مجرم على يد شقيقين بعين شمس

مواطن يقتل جاره بسبب تعديه لفظيا علي طفل في عين شمس

الأمن يعيد سيارة مسروقة من عابدين قبل بيعها لتجار الخردة

إصابة 3 أشخاص في مشاجرتين بالأسلحة بالقاهرة

مقتل شخص علي يد أقاربه بسبب خلافات عائلية بروض الفرج

مصرع عامل انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بمقابر المقطم

‏المتهمون بسرقة كابلات مصاعد عقار في قبضة مباحث السلام

ترشيحاتنا

رجل يطعن زوجته بسلاح أبيض بسبب خلافات عائلية بأحد شوارع الغردقة

سيارات تنتج وقودًا.. ضوء الشمس يحول أكسيد الكربون والماء لطاقة|تفاصيل

الحركة المدنية: الترغيب والترهيب أدى لعزوف الشباب عن المشاركة في العمل السياسي

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الوداد المغربي مهدد بفقدان لاعبين أمام الأهلي

10.5 % زيادة فى صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى أمريكا خلال 2022

تصعيد خطير.. إيران تعتقل مجموعة إرهابية على اتصال بإسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن 7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

تحدى نمبر وان بـ 24 جنيها.. كيف سخر خالد سرحان من محمد رمضان؟

بفتحة وتاتو.. شاهد أجرأ إطلالة لـ هيدي كرم تثير ضجة بالفيسبوك

فيديو

أسعار الذهب والدولار اليوم في الأسواق

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

انفجار المرارة.. فتاة تعلن مصرع شقيقها الأصغر بعد تناول وجبة «نودلز بالشطة» فيديوجراف

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ