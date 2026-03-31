الهلال الأحمر يدفع بـ 2,820 طنًا من المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 168، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت القافلة في يومها الـ 168، نحو 2,820 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت سلال غذائية، مواد إغاثية، أدوية علاجية، مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع، فضلاً عن الخيام لإيواء المتضررين.

وعلى معبر رفح من الجانب المصري، واصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية في استقبال الدفعة الـ 28 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، الوافدين والمغادرين ومرافقيهم، وتيسير إجراءات العبور.

هذا إلى جانب، توزيع الوجبات الغذائية الساخنة، توفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.