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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحاب مطاوع وأجفان تحييان ذكرى رحيل وردة

وردة
وردة

تحيي دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ذكرى رحيل وردة الجزائرية فى حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو احمد عامر في الثامنة والنصف مساء الخميس 25 مايو على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال المطربة الراحلة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني وتعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء يؤديها كل من اجفان ، رحاب مطاوع ، نهاد فتحى ، سمية وجدى ، صابرين النجيلى وفرح الموجى .

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الجدير بالذكر أن المطربة وردة ولدت في 22 يوليو عام  1932 بفرنسا ثم جاءت الى مثر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمى رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية فى فيلم المظ وعبده الحامولى ، بعدها اضيف لها مقطع في أوبريت "وطني الأكبر" وطلبها الرئيس الجزائري بومدين لتغني في عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام 1972 ثم عادت إلى مصر وانطلقت مسيرتها من جديد وتزوجت الموسيقار المصري بليغ حمدى لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم انفصالهما عام 1979 ، جاء ميلادها الحقيقي في أغنية (أوقاتي بتحلو) التي خرجت للنور عام 1979 وكانت من ألحان سيد مكاوى.

وشاركت في عدد من الأفلام السينمائية منها اميرة العرب ، حكايتى مع الزمان ، وصوت الحب كما قدمت مسلسل اوراق الورد وبعد أربعة سنوات شاركت فى مسلسل ان الاوان ، رحلت عن دنيانا في 17 مايو 2012 تاركة ثروة فنية هائلة تمثلت فى مئات الاغانى الوطنية والعاطفية التى غزت بها قلوب الملايين فى الوطن العربى  .

الدكتور خالد داغر المايسترو أحمد عامر ألمظ وعبده الحامولي حفل فرقة عبد الحليم نويرة دار الاوبرا المصرية ذكرى رحيل وردة الجزائرية

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