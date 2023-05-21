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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقلة حضارية.. محافظ الجيزة: سوق السمك بالمنيب على أعلى مستوى خدمي

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن سوق السمك الحضاري بالمنيب  أحد أهم المشاريع التنموية التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الوكالة الألمانية giz لتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق، والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التى تعوق الحركة المرورية الي جانب توفير فرص عمل.


تصريحات المحافظ جاءت خلال افتتاح سوق السمك الحضاري اليوم ويرافقه المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية و السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لمصر وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لتنمية المجتمع وخدمة البيئة وستيفاني سورنسن نائب رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في القاهرة وفيرا موراديني مديرة البرنامج بوفد الاتحاد الأوروبي لمصر و ذلك ضمن خطة المحافظة  للتوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية لما تسببه من مظهر غير حضاري والتواجد غير المنظم للبائعين وما ينتج عنها من إحداث إعاقات واختناقات مرورية.


وأشار محافظ الجيزة إلى أن السوق مقام علي مساحة ٢٠٠٠ م2 ويحتوي علي عدد ١٤٣ باكية للبائعين مجهزة بأعلي المواصفات الواجب توافرها كوسائل المياه وشبكات الصرف الصحي وأماكن التخزين والثلاجات ومواقع العرض للأسماك بمختلف أنواعها  ووسائل الحماية المدنية والاطفاء وكاميرات المراقبة والإضاءات اللازمة، بالإضافة أنه ملحق به مبني خدمي مقام علي مساحه ١٣٧م2 به غرف إدارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المترددين علي السوق وجميعها معايير تجعل منه نقلة حضارية لمنظومة الأسواق بالمحافظة حيث أنه أنشئ على أعلى مستوى خدمى.


وأكد المحافظ أن المشروع مقام من خلال التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية وذلك ضمن بروتوكول عمل شمل تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والرصف ورفع كفاءة لمدارس ومراكز شباب وبنية تحتية بأحياء بولاق الدكرور والوراق وجنوب.


وثمن اللواء أحمد راشد دور الجهات المشاركة في تحقيق الرؤية التنموية للدولة 2030 والتي تشهد رعاية واهتمام القيادة السياسية مؤكداً على التعاون المثمر بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدنى فى تنفيذ عدد من المشروعات والخدمات لتحسين حياة المواطنين. 


حضر الإفتتاح ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء ذكى سلام رئيس حي جنوب الجيزة ومحمود حسين رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل والمهندسة زيزي كامل رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

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