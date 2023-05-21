علي فرج يتأهل لنهائي بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش ليواجه كريم عبد الجواد



تأهل لاعب أندية وادى دجلة علي فرج، إلى الدور النهائي لبطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش، المقامة في إنجلترا، ليواجه كريم عبد الجواد المصنف رقم 12 عالميًا، غدًا الأحد، على لقب الفوز بالبطولة.



ونجح الدجلاوي علي فرج المصنف الرابع عالميًا في الصعود لدور النهائي لبطولة مانشستر ، عقب تغلبه على اللاعب الويلزي جويل ماكين المصنف ال10 عالميًا في دور النصف النهائي بنتيجة ( 3-1) بواقع نقاط (7-11)(12-10)(11-6) ( 11-9) في مباراة استغرقت (64) دقيقة.



وانطلقت بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش يوم 17 من مايو وتستمر حتى 21 من الشهر ذاته، في مدينة مانشستر في إنجلترا بمجموع جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات،