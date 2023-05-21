الأمين العام للأمم المتحدة: حان الوقت لإصلاح مجلس الأمن

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، ومؤسسات نظام بريتون وودز، لأنها تعكس موازين القوى بين الدول التي كانت سائدة في عام 1945.

وقال ج وتيريش ، للصحفيين على هامش قمة مجموعة الدول السبع: "الهيكل المالي العالمي، عفا عليه الزمن وغير عادل.على خلفية الاضطراب الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد والنزاع في أوكرانيا، لم يعد هذا الهيكل قادرا على أداء وظيفته الأساسية كشبكة أمان عالمية. حان الوقت لإصلاح كل من مجلس الأمن ومؤسسات بريتون وودز. في الواقع، هذه مسألة إعادة توزيع السلطة بما يتماشى مع حقائق عالم اليوم".

وأضاف جوتيريش قائلا: "من المرجح أن تكون السنوات الخمس المقبلة الأكثر سخونة خلال كل تاريخ المراقبة. النشاطات المناخية تعمل لكن من الواضح أننا تأخرنا عن الجدول الزمني".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "برنامج التسريع الذي اقترحته يهدف إلى تعويض الوقت الضائع. ويدعو جميع دول مجموعة السبع إلى تحقيق انبعاثات صفرية في أقرب وقت ممكن من عام 2040 ، وإلى البلدان النامية في أقرب وقت ممكن من عام 2050".