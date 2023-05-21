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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: أردوغان سيحكم تركيا خلال الخمس سنوات القادمة

اردوغان
اردوغان

قال الكاتب الصحفي علي السيد مدير تحرير الأهرام؛ إن التوقعات تشير إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيفوز في هذه المرحلة من الانتخابات وذلك لأن حزب العدالة والتنمية قادر على الحشد؛ وجميع المؤشرات تنبأ بأن أردوغان سيحكم خلال الخمس سنين القادمة.

 

أضاف خلال لقائه ببرنامج صباحنا مصري المذاع على قناة ام بي سي مصر الفضائية؛ أن نتائج الجولة الأولى تشير إلى أن رجب طيب أردوغان سيتمكن من الفوز خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية؛ بالإضافة أن الطرف الآخر ليست لديه قدرة على الحشد.

 

وتابع أن حزب العدالة والتنمية له مناصرون كثر وسيحشدون بشكل كبير مما سيشير إلى نجاح أردوغان بشكل كبير؛ مشيرا إلى أن تركيا استطاعت رفع صادراتها بما يزيد عن 12% خلال العام الماضي؛ بالإضافة إلى عوائد السياحة التي تصل إلى 47 مليار دولار خلال العام الماضي.

أردوغان الانتخابات الرئاسية الجولة الأولى التركية السياحة

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