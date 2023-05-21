حيل منزلية لعلاج التهاب المعدة والأمعاء

يعد التهاب المعدة والأمعاء حالة شائعة جدًا تسبب الإسهال والقيء وعادة ما يكون سببه جرثومي أو خلل في المعدة.



ووفقا لما جاء فى موقع “nhsinform” فإن مرض التهاب المعدة والأمعاء بين جميع الأعمار ، ولكنه شائع بشكل خاص عند الأطفال الصغار.

علاج التهاب المعدة والأمعاء

يسبب التهاب المعدة والأمعاء مجموعة متنوعة من الاعراض ابرزها القئ والحمى والالم والتعب المفاجئ، وإليكم أهم طرق علاج التهاب المعدة والأمعاء فى المنزل.