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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيل منزلية لعلاج التهاب المعدة والأمعاء

التهاب المعدة
التهاب المعدة

يعد التهاب المعدة والأمعاء حالة شائعة جدًا تسبب الإسهال والقيء وعادة ما يكون سببه جرثومي أو خلل في المعدة.
 

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ووفقا لما جاء فى موقع “nhsinform”  فإن مرض التهاب المعدة والأمعاء بين جميع الأعمار ، ولكنه شائع بشكل خاص عند الأطفال الصغار.

علاج  التهاب المعدة والأمعاء 

يسبب  التهاب المعدة والأمعاء مجموعة متنوعة من الاعراض ابرزها القئ والحمى والالم والتعب المفاجئ، وإليكم أهم طرق علاج  التهاب المعدة والأمعاء فى المنزل.

  • شرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف حيث تحتاج إلى شرب أكثر من المعتاد لتعويض السوائل المفقودة من القيء والإسهال والماء هو الأفضل  ولكن يمكنك تجربة عصير الفاكهة والحساء
  • تناول الباراسيتامول لأي حمى أو آلام المصاحبة لـ  التهاب المعدة والأمعاء.
  • الحصول على الكثير من الراحة.
  • إذا كنت ترغب في تناول الطعام ، جرب كميات صغيرة من الأطعمة العادية ، مثل الحساء والأرز والمكرونة والخبز.
  • استخدم مشروبات معالجة الجفاف الخاصة المصنوعة من الأكياس المشتراة من الصيدليات إذا كانت لديك علامات الجفاف ، مثل جفاف الفم أو البول الداكن.
  • تناول الأدوية المضادة للقيء (مثل ميتوكلوبراميد)  أو الأدوية المضادة للإسهال (مثل لوبراميد) إذا كنت بحاجة إلى ذلك ، ولكن تحقق من النشرة التي تأتي مع الدواء. 
     
التهاب المعدة التهاب المعدة والأمعاء علاج التهاب المعدة والأمعاء الإسهال والقيء الباراسيتامول

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