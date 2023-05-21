بطلق ناري.. رجل ينهي حياة زوجته أثناء نومها في أسيوط

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة بعد أن اطلق صوبها زوجها طلق ناري أثناء نومها بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بقيام زوج بإطلاق عيار ناري صوب زوجته أثناء نومها بمنطقة نزلة عبداللاه.



انتقل الى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " سناء. س. ت" 30 عاماً ربة منزل على يد زوجها " عبدالعاطي. ف. م" وتمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على الزوج المتهم، تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.