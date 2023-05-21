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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعلن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 375 مليون دولار لأوكرانيا

صدى البلد

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 375 مليون دولار لأوكرانيا يوم الأحد وأبلغ الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لتعزيز دفاع أوكرانيا في الحرب مع روسيا.

وقال بايدن ، خلال لقائه مع الزعيم الأوكراني على هامش قمة مجموعة السبع لزعماء العالم في هيروشيما باليابان ، إن حزمة المساعدات العسكرية تشمل الذخيرة والمدفعية والعربات المدرعة والتدريب.

وقال بايدن لزيلينسكي: 'سويًا مع مجموعة الدول السبع الكبرى ، ندعم أوكرانيا وأعدك بأننا لن نذهب إلى أي مكان'.

وقال البيت الأبيض إن بايدن شدد في الاجتماع على استعداد بلاده للمساعدة في بناء قدرة أوكرانيا طويلة المدى للدفاع ضد العدوان الروسي وردعه.

ولهذه الغاية ، ناقش بايدن دعم الولايات المتحدة لجهد مشترك مع دول حليفة وشريكة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع مثل إف -16.

وقال مكتب زيلينسكي إن زيلينسكي شكر الولايات المتحدة على الحزمة الجديدة وعلى المساعدة المالية البالغة 37 مليار دولار حتى الآن.

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