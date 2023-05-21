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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بروسيا دورتموند يفوز على أوجسبورج بثلاثية ويتصدر الدوري الألماني

صدى البلد

نجح فريق بروسيا دورتموند في الفوز على نظيره أوجسبورج، بثلاثية مقابل لاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الألماني.

وجاءت ثلاثية بروسيا دورتموند عن طريق سبيستيان هالير(هدفين) في الدقائق 58، 84 بينما جاء الهدف الأخير عن طريق براندت في الدقيقة 90+3.

وشهدت المباراة حصول فيليكس أودوخاي لاعب أوجسبورج على بطاقة حمراء في الدقيقة 38.

وبهذه النتيجة، يتصدر فريق بروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ الوصيف، بينما يأتي فريق أوجسبورج في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة.

ويتبقى جولة وحيدة في بطولة الدوري الألماني لحسم الفائز باللقب بين الفريقين (بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ).

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