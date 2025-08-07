قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

استشهاد سوري وجرح آخرين في غارات لجيش الاحتلال علي جنوب لبنان

محمود نوفل

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص من الجنسية السورية وجريحين في حصيلة محدثة للعدوان الإسرائيلي على بلدة دير سريان جنوب لبنان.

ومساء الأمس ، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل حارقة على منطقة مجرى نهر الوزاني، عند أطراف بلدة الوزاني في جنوب لبنان، في تصعيد جديد ضمن سلسلة الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية.

وفي تطور متصل، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة آخر بجروح، جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة تولين، قضاء مرجعيون، جنوب البلاد.


كما أقدمت طائرة مسيرة إسرائيلية على إلقاء قنبلتين صوتيتين في بلدة الخيام، الواقعة ضمن القضاء ذاته، وسط حالة من التوتر والقلق بين السكان المحليين.

وتأتي هذه الخروقات ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بتاريخ 27 نوفمبر 2024.

ووفق بيانات رسمية، بلغت حصيلة هذه الانتهاكات حتى الآن أكثر من 216 قتيلا و508 جرحى، في ظل تحذيرات من تصعيد محتمل قد يهدد الاستقرار الهش في الجنوب اللبناني.

لبنان وزار الصحة الجنسية السورية جنوب لبنان نهر الوزاني

ساندى
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير
ضغط الدم
