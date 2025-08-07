204761 طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 من السبت القادم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد الطلاب المقرر لهم دخول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 يبلغ 204761 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 من المقرر أن تنطلق رسمياً لطلاب نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا لطلاب نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، وطلاب الدمج بكل نوعية من السبت القادم

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تبدأ امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 من يوم السبت الموافق 9 أغسطس 2025 ، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025 .

وسبق وأن أشاد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بحسن سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول “العملية والمعملية والتحريرية” والتي انعقدت خلال الفترة من 22 مايو إلى 23 يونيو 2025 والتي تقدم لها (٨٤٩٥٣٣) طالب وطالبة في (٢٦٤٨) لجنة.

إحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول

- نظام 5 سنوات: حضر عدد ۱۸۹۳۸) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٩,٦٦%

- نظام 3 سنوات - عام حضر عدد ٤٩٧٩٥٢) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٦٣,٥٩%

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج حضر عدد ۱۰۱۲۳) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٤,٦٧%

- نظام 3 سنوات - برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر عدد ٢٤٩٣٨٦) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٩,٦٣

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٣ سنوات: حضر عدد ٣٢٦١ طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٠,٦٥%

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٥ سنوات حضر عدد ٥٦ طالب شهادة واحدة بنسبة نجاح ۹۸,۲۱

- نظام 3 سنوات إعداد مهنى حضر عدد ٥٤٤٣٥ طالب (۳) شهادات بنسبة نجاح ٣٢,٥١

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام 3 سنوات - ۱۱۳٨٤ طالب بنسبة نجاح ٨٥,٤٨%

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام ٥ سنوات - ۲ طالب بنسبة نجاح 100%

- بلغت النسبة العامة للنتيجة بكافة النوعيات وأنظمة التقدم للامتحانات الآتي: إجمالي الناجحين ٥٩٥٨٤٨ طالب / طالبة بنسبة (٧٠,٤٧%)

- إجمالي من لهم حق دخول الدور الثاني ٢٠٤٧٦١ طالب / طالبة بنسبة (٢٤,٢٢%) إجمالي الراسبين ٤٤٩٢٨ طالب / طالبة بنسبة ( ٥,٣١%)

