قبل مباراة فيوتشر.. رئيس المصري السابق ينذر النادي بسداد 10 ملايين جنيه لصالحه

فوجئ مجلس إدارة النادى المصري بوصول إنذار رسمي من محامى رئيس النادى المصري السابق سمير حلبية يطالب خلاله المجلس الحالى بضرورة سرعة سداد مبالغ مالية مستحقات كان اقرضها للنادى خلال فترة رئاسته



وأكد رجب عبد القادر المتحدث الرسمي بإسم النادى المصري وصول إنذار من محامي حلبية يطالب خلاله المجاس الحالى بسداد خمسة ملايين جنيه وثلاثمائة و خمسة عشر ألف ومائتان وسبعة وتسعون جنيها هذا بالإضافة إلى مطالبة المجلس بسداد ثلاثمائة وخمسة عشر ألف وثلاثمائة خمسة وثمانون دولار .



وشدد عبد القادر أن الانذار استند على اعتماد مجلس إدارة النادى المصري رقم ٩ بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢٢ والتى ترتب عليها اعتمادها بالميزانية .



هذا وأثار الانذار غضبة جماهير المصري عقب الإعلان عن وصوله فى ذات التوقيت وقبل مباراة المصري الهامة فى كأس الرابطة أمام فيوتشر فى الدور قبل النهائى.

إنذار رئيس المصري السابق IMG-20230521-WA0032



ووصفت جماهير المصري الانذار بأنه يهدف الي زعزعة الاستقرار فى ذات التوقيت تحديدا ومحاولة للضغط على رئيس المصري الحالى كامل ابوعلى للرحيل خاصة وأن الأمور مازالت معلقة فيما يتعلق بتقدمه بالاستقالة عن رئاسة المصري و التى رفضها المجلس و محافظ بورسعيد يسبقهم جماهير بورسعيد المعلقة أحلامهم فى وجود ابوعلى رئيس للنادى المصري.