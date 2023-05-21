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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مباراة فيوتشر.. رئيس المصري السابق ينذر النادي بسداد 10 ملايين جنيه لصالحه

إنذار رئيس المصري
إنذار رئيس المصري السابق

فوجئ مجلس إدارة النادى المصري بوصول إنذار رسمي من محامى رئيس النادى المصري السابق سمير حلبية يطالب خلاله المجلس الحالى بضرورة سرعة سداد مبالغ مالية مستحقات كان اقرضها للنادى خلال فترة رئاسته


وأكد رجب عبد القادر المتحدث الرسمي بإسم النادى المصري وصول إنذار من محامي حلبية يطالب خلاله المجاس الحالى بسداد خمسة ملايين جنيه وثلاثمائة و خمسة عشر ألف ومائتان وسبعة وتسعون جنيها هذا بالإضافة إلى مطالبة المجلس بسداد ثلاثمائة وخمسة عشر ألف وثلاثمائة خمسة وثمانون دولار .

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وشدد عبد القادر أن الانذار استند على اعتماد مجلس إدارة النادى المصري رقم ٩ بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢٢ والتى ترتب عليها اعتمادها بالميزانية .


هذا وأثار الانذار غضبة جماهير المصري عقب الإعلان عن وصوله فى ذات التوقيت وقبل مباراة المصري الهامة فى كأس الرابطة أمام فيوتشر فى الدور قبل النهائى.  

إنذار رئيس المصري السابق

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ووصفت جماهير المصري الانذار بأنه يهدف الي زعزعة الاستقرار فى ذات التوقيت تحديدا ومحاولة للضغط على رئيس المصري الحالى كامل ابوعلى للرحيل خاصة وأن الأمور مازالت معلقة فيما يتعلق بتقدمه بالاستقالة عن رئاسة المصري و التى رفضها المجلس و محافظ بورسعيد يسبقهم جماهير بورسعيد المعلقة أحلامهم فى وجود ابوعلى رئيس للنادى المصري.  

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