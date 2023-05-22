افتتاح الاجتماع الفني حول خواريزمات الكشف الإشعاعي

ألقى اليوم الأحد، الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الكلمة الافتتاحية للاجتماع الفني حول الخواريزمات المستخدمة في الكشف الاشعاعي الذي تستضيفه هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لأول مرة في الفترة من 21 -25 مايو 2023 بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

توجه رئيس الهيئة، في كلمته، بالشكر لفريق عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جهودهم في تقديم الدعم للدول المختلفة في مجال الأمن النووي ومواجهة التحديات المشتركة على الحدود.

وفي هذا الشأن، تم التأكيد على أن الهيئة على استعداد أن تقدم الدعم اللازم بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول المختلفة بما لديها من إمكانيات تمكنها من أن تصبح نموذج رائد للهيئات الرقابية النووية.

زيارة مقر هيئة الرقابة النووية والاشعاعية

ومن المقرر أن يقوم فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إضافة إلى ممثلي الدول المشاركة في الاجتماع القيام بزيارة لمقر هيئة الرقابة النووية والاشعاعية للتعرف على تجربة الهيئة الرائدة في مجال دعم الأمن النووي، وكذلك زيارة معامل الهيئة المزودة بأحدث الاجهزة والتقنيات الحديثة.

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