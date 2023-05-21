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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصناعات الغذائية: ربط الصناعة بالبحث العلمي «ضرورة» لزيادة تنافسية المنتج المصري

الصناعات الغذائية
الصناعات الغذائية

افتتح كل من المهندس  أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أول برنامج تدريبي متخصص في أسس تصنيع وإنتاج الجبن الرومي، يقام في الفترة من 21 الي 25 مايو الجاري بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

ويأتي تنظم البرنامج في إطار تعاون غرفة الصناعات الغذائية مع كلا من جامعة الإسكندرية، ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية  "TAIB"  الممول من وزارة الزراعة الأمريكية.

وشارك في افتتاح البرنامج  محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، والدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و عدد من الشركات المنتجة للألبان من أعضاء الغرفة.

واكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة، ضرورة تعزيز التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الجامعات والمؤسسات والكيانات الإنتاجية في مصر في ربط الصناعة بالبحث العلمي بما يهدف إلى رفع تنافسية وجودة المنتج المصري في الأسواق الأوروبية والعالمية.

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واضاف الجزايرلي، أن غرفة الصناعات الغذائية في هذا الإطار تحرص على التعاون والشراكة الاستراتيجية مع جامعة الإسكندرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والعديد من الجهات المختصة في تنفيذ مثل هذه البرامج المتخصصة لدعم تطوير الصناعة الوطنية.

وأوضح أن البرنامج المتخصص في تصنيع وإنتاج الجبن الرومي يهدف إلى تطوير صناعة الجبن الرومي المصرية لينافس في الأسواق العالمية من خلال تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء والتوافق مع المواصفات العالمية في تلك الصناعة.

وعلي هامش انطلاق البرنامج دار العديد من النقاشات بين الشركات ورئيس هيئة سلامة الغذاء حول القضايا التي تخص الهيئة في صناعة الألبان.

وتم تكريم المهندس  أحمد غازي رئيس مجلس إدارة إيه إم جروب لدورة في تطوير و صيانة وحدة إنتاج الألبان.

الصناعات الغذائية سلامة الغذاء الاسكندرية كلية الزراعة الصناعات

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