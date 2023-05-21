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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هروب كبير لمليشيا الدعم السريع..بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن الموقف العملياتي

الجيش السوداني
الجيش السوداني

قالت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، إن الموقف العملياتي مستقر بجميع أنحاء البلاد عدا مناوشات مع مليشيا الدعم السريع المتمردة بأجزاء من العاصمة القومية.

وصرح الجيش السوداني، في بيان عبر “فيسبوك”، “وجهت قواتنا ضربات لتجمعات من المليشيا المتمردة في شمال ووسط بحري وجنوب الخرطوم نتج عنها تدمير عدد كبير من العربات المسلحة وشاحنات ZS محملة بالذخائر وقتلى وجرحى من المتمردين”.

وأضاف: “قامت مجموعات من المليشيا المتمردة يوم أمس باقتحام سفارتي باكستان وقطر واتلفوا ونهبوا المقرين بما في ذلك السيارات الدبلوماسية، كما قاموا اليوم بنهب وتدمير مجمع إدارات جامعة النيلين”.

هروب كبير لمليشيا الدعم السريع

وتابع: “جرى رصد عمليات هروب كبيرة للمليشيات المتمردة نحو الغرب على متن مئات العربات بأنواع مختلفة ، وجميعها محمل بالمنهوبات”.

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وأكد الجيش السوداني، أن “القوات مستمرة في متابعة نشاطات العدو داخل وخارج العاصمة وبكامل الجاهزية للتعامل مع أي متغيرات”.

وأضاف في بيانه: “نناشد مواطنينا الكرام تفادي أماكن أي اشتباكات لقواتنا مع المتمردين و الحرص على تجنب الاقتراب من أي أجسام معدنية غريبة حرصاً على سلامتهم”.

وأوضح: “لا يزال عفو القائد العام لمن يهجر صفوف التمرد ويبلغ لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية قائما، ونأمل أن يستفيد منه أفراد المليشيا المتمردة قبل فوات الأوان”.

القوات المسلحة السودانية الجيش السوداني مليشيا الدعم السريع

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