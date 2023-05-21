الأحزاب والمحليات ملفات تتصدر مناقشات الحوار الوطني اليوم.. سمير عبدالوهاب يوضح

أكد الدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني أن جلسات الحوار الوطني الخاصة بالمحليات أكدت على أهمية الإدارات المحلية، وضرورة الاسراع في انتخاب مجالس محلية، وجود نظام انتخابي يراعي تمثيل النسب التي نص عليها الدستور، وهي 25 % من المقاعد للمرأة، و25 % للشباب ، و50 % للفلاحين والعمال مع تمثيل المسيحين وذوي الاحتياجات الخاصة.



وأضاف “سمير عبدالوهاب” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج مصر جديدة، المذاع على قناة etc، أن البعض طرح نظام القائمة المطلقة، والبعض الآخر طرح القائمة والنسبية، والبعض طرح دمج اكثر من نظام، و لكن الاهم الاتفاق على نظام يمكن تطبيقه على ارض الواقع.







واسترسل: عودة الادارة المحلية هام للغاية فالمواطن يمارس من خلالها حقوقه السياسية و الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن اهميتها في تطبيق الديمقراطية، مؤكدا انه من المفترض صياغة مشروع قانون للادارة المحلية بعد الانتهاء من جلسات الحوار الوطني .



ولفت إلى أن الدستور شدد على اهمية المجالس المحلية في 9 مواد في الفصل الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية واكد ان كل وحدة محلية لابد ان يكون بها مجلس محلي منتخب من المواطنين.



وأوضح أن الادارة المحلية امتداد للنظام السياسي في الدولة، والمجالس المحلية تقوم بالدور الذي يقوم به مجلس النواب على المستوى القومي لكن على المستوى المحلى، ولها دوران دور يتعلق بصنع السياسات العامة والخطط المحلية واتخاذ القرارات لمواجهة المشكلات المحلية.