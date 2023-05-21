بقوة 4 درجات.. زلزال جديد يضرب تركيا .. تفاصيل

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، وقوع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر بمنطقة سايمبيلي في أضنة التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع على عمق 7 كم تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في بورصة واسطنبول، مؤكدا أنه من المحتمل حدوث تسونامي كبير.

وقال موريواكي: “هناك خطوط صدع داخل بحر مرمرة، بين يالوفا وسيليفري، لم يتم كسرها على بعد 20 كيلومترًا من اسطنبول.. ونحن نتوقع أن تنكسر”.

وأضاف: “إذا كسرت خطوط الصدع في هذه المنطقة، فقد يكون هناك زلزال بقوة 6.8 درجة، ولكن إذا كسروا عدة خطوط صدع معًا أو كلها، فقد يحدث زلزال أعلى شدة”.

وتابع محذرا من تسونامي: “ارتفاع أمواج تسونامي 50 سم سيجعل من المستحيل على أي شخص السباحة، لذلك بعد التحذير من تسونامي، من الضروري الذهاب إلى النقاط المرتفعة”.