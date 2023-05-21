عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 4 درجات.. زلزال جديد يضرب تركيا .. تفاصيل

زلزال
زلزال

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، وقوع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر بمنطقة سايمبيلي في أضنة التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع على عمق 7 كم تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في بورصة واسطنبول، مؤكدا أنه من المحتمل حدوث تسونامي كبير.

وقال موريواكي: “هناك خطوط صدع داخل بحر مرمرة، بين يالوفا وسيليفري، لم يتم كسرها على بعد 20 كيلومترًا من اسطنبول.. ونحن نتوقع أن تنكسر”.

مفاجأة سارة لأوروبا.. تركيا تفتتح مركزا لنقل الغاز الطبيعي إلى القارة العجوز|تفاصيل

مفاجأة صادمة.. بيان عاجل من تركيا بشأن تدخل السويد في الانتخابات الرئاسية

وأضاف: “إذا كسرت خطوط الصدع في هذه المنطقة، فقد يكون هناك زلزال بقوة 6.8 درجة، ولكن إذا كسروا عدة خطوط صدع معًا أو كلها، فقد يحدث زلزال أعلى شدة”.

وتابع محذرا من تسونامي: “ارتفاع أمواج تسونامي 50 سم سيجعل من المستحيل على أي شخص السباحة، لذلك بعد التحذير من تسونامي، من الضروري الذهاب إلى النقاط المرتفعة”.

زلزال زلازل إدارة الكوارث والطوارئ التركية سايمبيلي أضنة تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

مستمرة.. الأرصاد الجوية تصدم المواطنين عن موعد انتهاء العاصفة

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

صدق أو لا تصدق| مصر من أغنى دول العالم بثروة 1.4 تريليون دولار.. وتتفوق على الإمارات

موضوعات متعلقة

بسبب ممر لاتشين.. أرمينيا تتحرك ضد أذربيجان

كشف الحقيقة.. أسير أوكراني يفجر مفاجآت صادمة عن الحرب ويفضح كييف

لإعادة اللاجئين.. تصريحات عاجلة من وزير الخارجية التركي بشأن التعاون مع سوريا

إغلاق مطار كاتانيا.. بركان إتنا الإيطالي يقذف الدخان والرماد |فيديو

قرار عسكري عاجل من الجيش البيلاروسي بسبب حرب أوكرانيا

هروب كبير لمليشيا الدعم السريع..بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن الموقف العملياتي

الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات مع سلطان عمان لمواصلة علاقات التعاون وتطويرها

زلزال قوي يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

ترشيحاتنا

تقارير: آبل بدأت حملة توظيف لشغل 176 وظيفة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي

شيزوفرينيا.. رسالة مثيرة من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك بطولة أفريقيا للطائرة

عطل فني يضرب انستجرام في مصر

عامر حسين: الدوري سينتهي قبل 25 يوليو بحد أقصى.. وفيتوريا يحدد موعد النسخة الجديدة

افتتاح الاجتماع الفني حول خواريزمات الكشف الإشعاعي

زلزال يضرب جزيرة كريت بالبحر المتوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بإطلالة لافتة| شاهد

لن تصدق أنه موجود.. صور تكشف تخفي أسد الجبال من فريسته الأيل

لهذا السبب| تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لهذا الموعد

أول مبتور ساقين فوق الركبة يدخل التاريخ بصعوده قمة جبل إيفرست..فيديو

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ