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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انجي اليماني: المحاكاة البنكية بالقرى تهدف كسر حاجز الخوف لدى المرأة

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

أكدت انجي اليماني مدير برنامج الشمول المالي بالمركز القومي للمرأة، أن المجلس القومي للمرأة يطلق المحاكاة البنكية بالقرى غدا.

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واضافت انجي اليماني، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن مبادرة تحويشة في بنك هدفها كسر حاجز الخوف للسيدات للتعامل مع البنوك، لافتة إلى أن المرأة لديها خوف من البنوك وهذا أمر نعمل على تغييره من خلال المبادرة.
وتابعت انجي اليماني مدير برنامج الشمول المالي بالمركز القومي للمرأة، أن نعمل على تزليل كل العقبات أمام مشكلة تعامل السيدات مع البنوك، مستدركة أن من ضمن أهداف المبادرة توعية السيدات بالحفاظ على أموالهم في البنوك.
 

إنجي اليماني المجلس القومي القومى للمرأة اخبار التوك شو اخبار المراه

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