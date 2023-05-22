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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نائب رئيس الإسماعيلي: موقفنا في الدوري لا يزال صعبًا.. ولم نطمئن للبقاء

صدى البلد

 

أعرب محمد شيحة، نائب رئيس الإسماعيلي، عن سعادته الغامرة بانتصار الإسماعيلي على حساب حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري.

ومع ذلك، أكد شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، أن الإسماعيلي لم يطمئن بعد على موقفه في جدول ترتيب الدوري والبقاء في الدوري الممتاز.

وقال شيحة: "الدوري صعب جدًا وموقفنا لا يزال صعبًا ولن نحسم مسألة البقاء ونطمئن إلا مع آخر مباراة مع الاتحاد السكندري".

وأردف قائلًا: "لا أتمنى لأي مشجع أو مناصر للإسماعيلي أن يشجع الإسماعيلي في هذا الموسم وفي هذا الأيام الصعبة".

ووجه شيحة الشكر إلى محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة على الدعم المقدم وتوفير رواتب العاملين بالنادي خلال الفترة.

 

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