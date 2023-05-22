عمرو أديب: أول امرأة عربية تصعد إلى الفضاء بالمملكة السعودية

أعلن عمرو أديب، عن اقتراب انطلاق أول رحلة فضاء سعودية بعد قليل وعلى رأسها أول إمرأة سعودية عربية تصعد إلى الفضاء.

وتابع، خلال برنامج الحكاية والمذاع عبر قناة ام بي سي،أن الصاروخ سينطلق خلال ساعتين إلى الفضاء الخارجي

وأردف،:" الرائدين السعوديين سيجريان نحو 14 تجربة في المحطة الفضائية الدولية، وهذه التجارب ستساعد في فهم طبيعة الأرض، وقد استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرائدان السعوديان قبل انطلاقهما في رحلتهما الفضائية.

واشار إلى أن هذه الرحلة تاريخية، حيث تحمل أول إمرأة عربية تصعد إلى الفضاء، وهو ما يدل على الجهود التي بذلتها السعودية لتمكين المرأة السعودية، حيث من يزور السعودية يرى امرأة سعودية جديدة.

