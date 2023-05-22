مفاجأة.. استقالة مسؤول بارز في إيران بـ بيت شعر

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، باستقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، من منصبه.

وأكدت وكالة "نور نيوز"، التابعة للمجلس الأعلى في إيران، خبر "استقالة أمين المجلس علي شمخاني"، مشيرة إلى أنه شغل هذا المنصب خلال السنوات العشر الماضية.

ونقلت الوكالة بيت شعر نشره شمخاني عبر "تويتر" قائلة: "بعد أن كثر الحديث والإشاعات بشأن عزم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للاستقالة من منصبه، نشر هذا البيت من الشعر الذي يدل على أن الاستقالة أصبحت مؤكدة بعد 10 سنين من مسؤوليته".

ويقول بيت الشعر الذي غرد به شمخاني: "الحديث الذي كان يجري من خلف حجاب.. أخيرا أخبر رامس به وأصغى إلى إيما وغادر".