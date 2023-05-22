إزاي توصل للدردشة المهمة على واتساب في ثواني

تعد ميزة تثبيت الدردشة في تطبيق واتساب WhatsApp مفيد للغاية، حيث إذا كان لديك سجل محادثة واسع في واتساب يملأ تطبيقك ، فإن القدرة على البحث بسرعة والعثور على ما تبحث عنه يصبح أمرًا صعبًا.

وبحسب موقع Android Authority فإنه يمكن للمستخدمين الوصول للدردشة المهمة على تطبيق واتساب WhatsApp في ثواني معدودة، من خلال تثبيت الدردشات التي تهمك كثيرًا لتظل في الجزء العلوي من الشاشة ويسهل العثور عليها.

تثبيت دردشة واتساب على هواتف أندرويد

وإذا كنت تريد تثبيت دردشة واتساب على هاتفك الأندرويد ، فاضغط مع الاستمرار على الدردشة حتى تظهر علامة خضراء بجوار الصورة الرمزية.

في الجزء العلوي من الشاشة ، سترى رمز على شكل “المسمار”، اضغط عليه.

ستحتوي الدردشة على رمز المسمار وتبقى في الجزء العلوي من الشاشة ، بغض النظر عن سجل الدردشة المستقبلي مع جهات الاتصال الأخرى.

تثبيت دردشة واتساب على هواتف آيفون

اسحب لليمين على الدردشة التي ترغب في تثبيتها وانقر فوق تثبيت.

سيظهر رمز التثبيت بجوار الدردشة وسيظل هناك حتى يتم إلغاء تثبيت الدردشة.

ستنتقل الدردشة إلى أعلى الشاشة وستبقى هناك بغض النظر عن سجل الدردشة المستقبلي مع جهات الاتصال الأخرى.

تثبيت دردشة واتساب على واتساب ويب

لتثبيت دردشة WhatsApp Web واتساب ويب انقر فوق الدردشة لتمييزها.

ثم انقر فوق السهم المتجه لأسفل على اليمين وحدد تثبيت الدردشة.

تثبيت دردشة واتساب على تطبيق واتساب لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب