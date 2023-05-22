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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إزاي توصل للدردشة المهمة على واتساب في ثواني

تطبيق واتساب WhatsApp
تطبيق واتساب WhatsApp

تعد ميزة تثبيت الدردشة في تطبيق واتساب WhatsApp مفيد للغاية، حيث إذا كان لديك سجل محادثة واسع في واتساب يملأ تطبيقك ، فإن القدرة على البحث بسرعة والعثور على ما تبحث عنه يصبح أمرًا صعبًا. 

 

وبحسب موقع Android Authority فإنه يمكن للمستخدمين الوصول للدردشة المهمة على تطبيق واتساب WhatsApp في ثواني معدودة، من خلال تثبيت الدردشات التي تهمك كثيرًا لتظل في الجزء العلوي من الشاشة ويسهل العثور عليها.

 

 تثبيت دردشة واتساب على هواتف أندرويد 

 

  • وإذا كنت تريد تثبيت دردشة واتساب على هاتفك الأندرويد ، فاضغط مع الاستمرار على الدردشة حتى تظهر علامة خضراء بجوار الصورة الرمزية.
  • في الجزء العلوي من الشاشة ، سترى رمز على شكل “المسمار”، اضغط عليه.
  • ستحتوي الدردشة على رمز المسمار وتبقى في الجزء العلوي من الشاشة ، بغض النظر عن سجل الدردشة المستقبلي مع جهات الاتصال الأخرى.

 

 تثبيت دردشة واتساب على هواتف آيفون 

 

  • اسحب لليمين على الدردشة التي ترغب في تثبيتها وانقر فوق تثبيت.
  • سيظهر رمز التثبيت بجوار الدردشة وسيظل هناك حتى يتم إلغاء تثبيت الدردشة.
  • ستنتقل الدردشة إلى أعلى الشاشة وستبقى هناك بغض النظر عن سجل الدردشة المستقبلي مع جهات الاتصال الأخرى.

 

تثبيت دردشة واتساب على واتساب ويب 

 

  • لتثبيت دردشة WhatsApp Web واتساب ويب  انقر فوق الدردشة لتمييزها.
  • ثم انقر فوق السهم المتجه لأسفل على اليمين وحدد تثبيت الدردشة.

 

تثبيت دردشة واتساب على تطبيق واتساب لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب 

 

  • ويمكنك تثبيت الدردشة بإحدى الطريقتين.
  • الطريقة الأولى هي النقر فوق الدردشة لتمييزها.
  • ثم انقر فوق السهم المتجه لأسفل على يمين الدردشة وحدد تثبيت الدردشة من القائمة.
  • الخيار الثاني هو النقر فوق الدردشة لتمييزها.
  • ثم انتقل إلى الدردشة ثم  تثبيت الدردشة أعلى الشاشة.
واتساب WhatsApp دردشة واتساب تثبيت دردشة واتساب ميزة تثبيت الدردشة

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