تشكيل الهيئات الدستورية واللجان النظامية في مؤتمر العمل العربي

تشهد الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي التي سوف تعقد صباح اليوم بالقاهرة ، تشكيل الهيئات الدستورية واللجان النظامية التي يتعين انتخاب أعضائها من خلال اجتماعات الفرق " الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال " لتحظي بموافقة المؤتمر العام .

وقال فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية : إن الهيئات الدستورية واللجان النظامية هي :

مجلس إدارة منظمة العمل العربية ، وهيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة ، ولجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي ولجنة شئون عمل المرأة العربية ، وذلك خلال الفترة من 2023 إلي 2025.