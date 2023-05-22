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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجومائية

صدى البلد

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الاثنين/إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا؛ نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 20-25 عقدة جنوبية شرقية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا.


وذكرت الهيئة - في بيان لها اليوم الاثنين - أنه تم وقف حركة الملاحة وكافة الأنشطة البحرية؛ وذلك على الوحدات الصغيرة والكبيرة؛ حفاظا على سلامة الملاحة.


وأشار البيان إلى أن رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر المهندس محمد عبد الرحيم، أصدر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ؛ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية؛ حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

 

 

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