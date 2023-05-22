الحرارة تسجل 42 درجة هذا الأسبوع.. الأرصاد توجه تحذيرا لمرضي الجيوب الأنفية والحساسية

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية ، إن طقس اليوم أقل في درجة الحرارة من طقس الأمس ، مشيرة إلى أن الأمس كان ذروة ارتفاعات درجات الحرارة ، وسجلت العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية .

وتابعت " غانم " ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن هناك استمرار لارتفاع درجة حرارة الطقس على مدار الأسبوع ، ولكن يكون أقل تأثيرا من درجات الحرارة بالأمس ، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بالأمس تتراوح ما بين 32 و 33 درجة مئوية .

وأشارت "غانم " ، إلى أن المناطق الجنوبية ستكون أكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة ، وتسجل العظمى على المدينتين 42 مئوية ، وتكون الأجواء شديدة الحرارة شمال وجنوب الصعيد .

ولفتت " غانم " ، إلى أنه مع تقدم ساعات النهار يقل تأثير الرياح المحملة بالأتربة بشكل كبير ، مع توقعات بسقوط أمطار بمطروح والإسكندرية ، وشمال الصعيد ، ومناطق من سيناء .

وأقادت " غانم " ، أن هناك تلاشي للأتربة والرمال المثارة بالغد ، وحتى نهاية الأسبوع ، ناصحة أصحاب الجيوب الأنفية بارتداء الكمامات ، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة .

