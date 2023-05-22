الحرارة تتخطى الـ40 والخماسين تصل القاهرة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

يبحث الكثير عن تفاصيل حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية، إذ يسود بحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية نهارا.

42 درجة مئوية

كما يكون طقس اليوم مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد إذ تسجل الحرارة نحو 42 درجة على أسوان، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

طقس اليوم

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من جانبها، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث سيكون متوسط الحرارة 33 درجة.

وناشدت في تصريحات تليفزيونية مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج اليوم ، نتيجة وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة، معلقة: "نشهد رياح خماسين النهاردة وبكرة ونهاية الأسبوع".

رياح خماسين

أمطار خفيفة

أما عن الظواهر الجوية في طقس اليوم، فتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، وتتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وضمن حالة طقس اليوم، بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 32 21

العاصمة الإدارية 32 20

6 اكتوبر 31 20

بنهــــا 32 21

دمنهور 31 20

وادى النطرون 32 22

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 31 19

الزقازيق 32 21

شبين الكوم 32 21

طنطا 31 20

دمياط 29 19

بورسعيد 30 20

الإسماعيلية 33 20

السويس 32 21

العريش 31 18

رفح 31 18

رأس سدر 35 20

نخل 32 13

كاترين 30 11

الطور 33 22

طابا 32 20

شرم الشيخ 36 23

الإسكندرية 25 18

العلمين الجديدة 25 18

مطروح 24 19

السلوم 25 18

سيوة 30 20

رأس غارب 35 23

الغردقة 35 23

سفاجا 36 22

مرسى علم 35 23

شلاتين 31 23

حلايب 30 24

أبو رماد 28 23

رأس حدربة 28 23

الفيوم 35 22

بني سويف 35 22

المنيا 36 23

أسيوط 36 23

سوهاج 38 23

قنا 40 24

الأقصر 41 23

أسوان 42 25

الوادى الجديد 39 23

أبوسمبل 40 24