أتربة ورمال تضرب 5 مناطق.. الأرصاد تحذر من تدهور الرؤية الأفقية غدا

أشارت الأرصاد في آخر صور بالأقمار الصناعية إلى وجود الأتربة والرمال المثارة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، وفق محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق بسبب الأتربة والرمال المثارة ووصلت الرؤية كالآتي: مطروح 4 كم، سيوة 4 كم، الإسكندرية 6 كم، برج العرب 3 كم، والطور 7 كم.

تأثير الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للرمال والأتربة

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثير الرياح الجنوبية النشطة المثيرة لـ الرمال والأتربة على السواحل الغربية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والصحراء الغربية التي تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

وأضافت هيئة الأرصاد في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا على أغلب أنحاء الجمهورية، وأن درجة الحرارة الآن في القاهرة 33 درجة طبقا لمحطات الأرصاد الجوية.

وعن حالة الطقس غدا الاثنين، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الشرقية نهارا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، وتتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد .

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 32 21

العاصمة الادارية 32 20

6 اكتوبر 31 20

بنهــــا 32 21

دمنهور 31 20

وادى النطرون 32 22

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 31 19

الزقازيق 32 21

شبين الكوم 32 21

طنطا 31 20

دمياط 29 19

بورسعيد 30 20

الإسماعيلية 33 20

السويس 32 21

العريش 31 18

رفح 31 18

رأس سدر 35 20

نخل 32 13

كاترين 30 11

الطور 33 22

طابا 32 20

شرم الشيخ 36 23

الاسكندرية 25 18

العلمين الجديدة 25 18

مطروح 24 19

السلوم 25 18

سيوة 30 20

رأس غارب 35 23

الغردقة 35 23

سفاجا 36 22

مرسى علم 35 23

شلاتين 31 23

حلايب 30 24

أبو رماد 28 23

رأس حدربة 28 23

الفيوم 35 22

بني سويف 35 22

المنيا 36 23

أسيوط 36 23

سوهاج 38 23

قنا 40 24

الأقصر 41 23

أسوان 42 25

الوادى الجديد 39 23

أبوسمبل 40 24