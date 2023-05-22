البسو كمامات..تحذير ونصيحة عاجلة من الأرصاد الجوية للمواطنين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر،:"درجات الحرارة العظمى شهدت ارتفاعا ملحوظا اليوم نتيجة التأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية.

وأوضحت،:"درجة الحرارة العظمى وصلت إلى 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى اليوم، منوهة بأن ارتفاع الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث سيكون متوسط الحرارة 33 درجة.

وناشدت مرضى الحساسية والجيوب الأنفية ارتداء الكمامات عند الخروج خلال فترة الليل اليوم وغدا، نتيجة وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة، معلقة: "نشهد رياح خماسين النهاردة وبكرة ونهاية الأسبوع"، منوهة بأننا لن نشعر بالأجواء الشتوية ليلا الفترة المقبلة.

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