مستمرة.. الأرصاد الجوية تصدم المواطنين عن موعد انتهاء العاصفة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، محذرا من حالة الطقس الساعات المقبلة.



وأبرز التقرير المصور ، أن هيئة الأرصاد الجوية تشير إلى أن البلاد تتعرض للأتربة ورياح مثيرة للرمال على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد، متوقعا أن يشهد غدا نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية يكون مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وتابع التقرير المصور المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، أن هيئة الأرصاد الجوية، تتوقع أن تكون هناك فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة



القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة



مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة



قنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة



أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

فيما أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن رياح الخماسين مستمرة اليوم وغدا، وتتجدد بنهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد لتصل إلى 42 درجة، ولكن الأجواء ستكون معتدلة خلال فترات الليل.



واضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة من المتوقع أن يستمر حتى الثلاثاء المقبل، ودرجات الحرارة ستسجل ما بين 32 و33 درجة مئوية، مناشدة المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وارتداء الكمامات.



فيما أطلقت هيئة الأرصاد الجوية، تحذير من هجوم منخفض خماسيني مصحوب برياح مثيرة للرمال والأتربة على سيناء ومحافظة شمال البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة، مرجعة حالة الطقس التي نشهدها من ارتفاع درجات الحرارة بسبب تأثرنا بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية، وكتل هوائية جنوبية غربية مرتفعة بدرجات حرارتها بشكل كبير مع منخفض جوي موجود بالصحراء الغربية.