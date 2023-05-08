أمطار في عز الحر.. ماذا يحدث خلال طقس اليوم؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار

وضمن طقس اليوم ، فكشف الخبراء في نشرة هيئة الأرصاد، أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار

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ارتفاع الموج

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط في طقس اليوم ، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في طقس اليوم :-

العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

العاصمة الإدارية 27 17

6 أكتوبر 27 17

بنهــــا 27 18

دمنهور 26 18

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 26 18

المنصورة 27 17

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 27 18

طنطا 26 18

دمياط 22 18

بورسعيد 22 17

الإسماعيلية 28 18

السويس 27 17

العريش 21 17

رفح 22 17

رأس سدر 29 18

نخل 27 13

كاترين 23 10

الطور 30 20

طابا 28 20

شرم الشيخ 30 21

الإسكندرية 23 16

العلمين الجديدة 23 15

مطروح 22 15

السلوم 23 15

سيوة 27 14

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 21

سفاجا 29 20

مرسى علم 30 21

شلاتين 31 22

حلايب 28 20

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 28 20

الفيوم 28 17

بني سويف 28 17

المنيا 29 16

أسيوط 29 17

سوهاج 30 18

قنا 32 19

الأقصر 32 20

أسوان 33 21

الوادي الجديد 31 20

أبو سمبل 32 20