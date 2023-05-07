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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس اليوم.. أمطار خفيفة على 6 محافظات وانخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن حالة الطقس اليوم الأحد 7 مايو  2023 ، حيث متوقع بعض الأمطار الخفيفة على مناطق من الساحل الشمالي وشمال الوجه البحري (شمال البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بور سعيد - شمال الدقهلية  - الإسكندرية).

طقس حار  
 

وأضاف "فهيم " خلال تصريحات له،  أن مناطق الجنوب متوقع أن تشهد طقس حار ، مع وجود نشاط لهبات الرياح المتقطعة.
 

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وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه يوجد تقلبات دوية كبيرة، وهو ما يميز فصل الربيع، نتيجة الكتل الهوائية سواء القادمة من الصحراء، او القادمة من أوروبا".
 

وقالت منار غانم، خلال تصريحات تليفزيونية ، إنه من أمس الأول شهدنا انخفاضات بدرجات الحرارة، نتيجة امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وستحجب جزء من أشعة الشمس، مما سيؤدي لانخفاض درجات الحرارة.

 انخفاض درجات الحرارة 

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية،أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الإأسبوع الحالي، مؤكدة أنه سيتم الشعور بالبرودة خاصة في ساعات الليل المتأخرة، وفي فترة الصباح الباكر.

درجات الحرارة 
 

درجة الحرارة اليوم في القاهرة،  العظمى 28، والصغرى 15.

درجة الحرارة اليوم في الاسكندرية، العظمى 23، والصغرى 16.

درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ، العظمى 31، والصغرى 20.

درجة الحرارة اليوم في الاسماعيلية،العظمى 28، والصغرى 16.

درجة الحرارة اليوم في بورسعيد،  العظمى 24، والصغرى

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