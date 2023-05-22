الزمالك يواجه الداخلية في الدوري المصري.. الليلة

يستعد فريق الزمالك، لمواجهة الداخلية اليوم الاثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة 29 في الدوري الممتاز.

ويتطلع الزمالك أمام الداخلية لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، للتقدم في المراكز الأولى بالدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري المصري، برصيد 46 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد فيوتشر.

بينما يحتل الداخلية المركز 16 برصيد 27 نقطة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محي جمعة - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله "نيمار" - عمرو السيسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا.

