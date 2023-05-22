عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يواجه الداخلية في الدوري المصري.. الليلة

الزمالك
الزمالك

يستعد فريق الزمالك، لمواجهة الداخلية اليوم الاثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة 29 في الدوري الممتاز.

ويتطلع الزمالك أمام الداخلية لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، للتقدم في المراكز الأولى بالدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري المصري، برصيد 46 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد فيوتشر.

بينما يحتل الداخلية المركز 16 برصيد 27 نقطة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محي جمعة - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله "نيمار" - عمرو السيسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا.
 

الزمالك الدوري الممتاز الداخلية الدوري المصري فيوتشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

بسبب انتقال نجله لبيراميدز.. قرار من نادي الزمالك ضد أسامة نبيه

هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء|تراجع 6 جنيهات ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

الحرارة تتخطى الـ40 والخماسين تصل القاهرة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

بدء أعمال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي برعاية الرئيس السيسي

كهربا معرض للوقف في هذا الموعد.. طارق الأدور يصدم جماهير الأهلي| فيديو

بعد رسالة جمال شعبان.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بشأن الدولارات

رسالة من خارج الأرض.. سعوديان يوجهان رسالة لـ العالم بعد وصولهما الفضاء|فيديو

بعد توقعات سيئة بطقس اليوم.. متى يأتي فصل الصيف؟

مصر تعتزم منح الرخصة الذهبية لـ عمان للاستثمار بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر بنطلون درة يثير الجدل على السوشيال ميديا | رقم صادم

ميتة علي الزواج.. شاهد ياسمين الخطيب وهي عروس تشعل السوشيال ميديا

بإطلالة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها| شاهد

الفوائد العشر للشاي.. جمال شعبان يفجر مفاجأة: بعد الأكل بنصف ساعة

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ