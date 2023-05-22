عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انقطاع آخر تيار عالي الجهد.. ماذا عن مستوى الإشعاع في زابوريجيا النووية؟

زابوريجيا النووية
زابوريجيا النووية

أعلنت إدارة محطة زابورويجيا للطاقة الذرية اليوم الاثنين بأنه تم التحول إلى مولدات الديزل كمصدر طاقة في المحطة بعد انقطاع التيار في آخر خط عالي الجهد بـ 750 كيلوفولت.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت المحطة في بيان عبر "تلجرام" إنه "نتيجة فصل خط دنيبروفسكايا للجهد العالي بقدرة 750 كيلو فولت، فقدت محطة زابوريجيا مصدر الطاقة الخارجي. ويتم توفير الطاقة لتلبية احتياجات المحطة عن طريق مولدات الديزل".

وأضاف البيان أنه يجري تحقيق في أسباب انقطاع الخط، مؤكدا أن مستوى الإشعاع في المحطة ومحيطها يبقى طبيعيا.

ومن جانبها أعلنت شركة توليد الطاقة المملوكة للحكومة الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن هناك انقطاعا عن الطاقة في المصنع النووي في زابوريجيا بعد أن قال مسؤول موالي لروسيا إنه تم تشغيل المولدات الاحتياطية وتوفير الطاقة الطارئة.

وقالت شركة "إنرجوأتوم" لوكالة "رويترز، ردا على تصريحات المسؤول الموالي لروسيا: "نعم، هناك انقطاع للكهرباء في المحطة وهو السابع منذ بداية الاحتلال (الروسي)".

وقال يوري مالاشكو، حاكم منطقة زابوريجيا في أوكرانيا، أن هناك حريقا في أحد المنشآت في مدينة زابوريجيا بسبب التحميل الزائد في نظام الطاقة.

وقال مالاشكو في تطبيق المراسلة "تليجرام": "إن مشاكل إمدادات الكهرباء التي نشأت في مدينة زابوريجيا لا تتعلق بالقصف".

وقبل قليل، قال مسؤول محلي موالي لروسيا في زابوريجيا، إنه تم انقطاع الكهرباء بالكامل عن محطة الطاقة النووية زابوريجيا، وقد تم تشغيل مولدات إمدادات الطاقة الاحتياطية.

وقال فلاديمير روجوف إنر المحطة النووية "فُصلت" تماما عن إمدادات الطاقة الخارجية بعد فصل أوكرانيا خط الكهرباء الذي تسيطر عليه.

وقال أناتولي كورتيف، أمين مجلس مدينة زابوريجيا في أوكرانيا، إن العمل مازال مستمرا منذ وقت مبكر يوم الاثنين لاستعادة الكهرباء إلى المدينة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

بسبب انتقال نجله لبيراميدز.. قرار من نادي الزمالك ضد أسامة نبيه

هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء|تراجع 6 جنيهات ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

الحرارة تتخطى الـ40 والخماسين تصل القاهرة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

بدء أعمال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي برعاية الرئيس السيسي

كهربا معرض للوقف في هذا الموعد.. طارق الأدور يصدم جماهير الأهلي| فيديو

بعد رسالة جمال شعبان.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بشأن الدولارات

رسالة من خارج الأرض.. سعوديان يوجهان رسالة لـ العالم بعد وصولهما الفضاء|فيديو

بعد توقعات سيئة بطقس اليوم.. متى يأتي فصل الصيف؟

مصر تعتزم منح الرخصة الذهبية لـ عمان للاستثمار بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر بنطلون درة يثير الجدل على السوشيال ميديا | رقم صادم

ميتة علي الزواج.. شاهد ياسمين الخطيب وهي عروس تشعل السوشيال ميديا

بإطلالة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها| شاهد

الفوائد العشر للشاي.. جمال شعبان يفجر مفاجأة: بعد الأكل بنصف ساعة

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ