بعد انقطاع آخر تيار عالي الجهد.. ماذا عن مستوى الإشعاع في زابوريجيا النووية؟

أعلنت إدارة محطة زابورويجيا للطاقة الذرية اليوم الاثنين بأنه تم التحول إلى مولدات الديزل كمصدر طاقة في المحطة بعد انقطاع التيار في آخر خط عالي الجهد بـ 750 كيلوفولت.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت المحطة في بيان عبر "تلجرام" إنه "نتيجة فصل خط دنيبروفسكايا للجهد العالي بقدرة 750 كيلو فولت، فقدت محطة زابوريجيا مصدر الطاقة الخارجي. ويتم توفير الطاقة لتلبية احتياجات المحطة عن طريق مولدات الديزل".

وأضاف البيان أنه يجري تحقيق في أسباب انقطاع الخط، مؤكدا أن مستوى الإشعاع في المحطة ومحيطها يبقى طبيعيا.

ومن جانبها أعلنت شركة توليد الطاقة المملوكة للحكومة الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن هناك انقطاعا عن الطاقة في المصنع النووي في زابوريجيا بعد أن قال مسؤول موالي لروسيا إنه تم تشغيل المولدات الاحتياطية وتوفير الطاقة الطارئة.

وقالت شركة "إنرجوأتوم" لوكالة "رويترز، ردا على تصريحات المسؤول الموالي لروسيا: "نعم، هناك انقطاع للكهرباء في المحطة وهو السابع منذ بداية الاحتلال (الروسي)".

وقال يوري مالاشكو، حاكم منطقة زابوريجيا في أوكرانيا، أن هناك حريقا في أحد المنشآت في مدينة زابوريجيا بسبب التحميل الزائد في نظام الطاقة.

وقال مالاشكو في تطبيق المراسلة "تليجرام": "إن مشاكل إمدادات الكهرباء التي نشأت في مدينة زابوريجيا لا تتعلق بالقصف".

وقبل قليل، قال مسؤول محلي موالي لروسيا في زابوريجيا، إنه تم انقطاع الكهرباء بالكامل عن محطة الطاقة النووية زابوريجيا، وقد تم تشغيل مولدات إمدادات الطاقة الاحتياطية.

وقال فلاديمير روجوف إنر المحطة النووية "فُصلت" تماما عن إمدادات الطاقة الخارجية بعد فصل أوكرانيا خط الكهرباء الذي تسيطر عليه.

وقال أناتولي كورتيف، أمين مجلس مدينة زابوريجيا في أوكرانيا، إن العمل مازال مستمرا منذ وقت مبكر يوم الاثنين لاستعادة الكهرباء إلى المدينة.