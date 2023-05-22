مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب ملاكي بالصحراوي الشرقي بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب أخر في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي المنيا تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدا بالقرب من مركز ملوي.

علي الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي إلى موقع الحادث تبين وإصابة آخر بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل الجثة المصاب لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي الشرقي.

