موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية في الدوري والقناة الناقلة

يخوض الزمالك، مواجهة صعبة أمام الداخلية اليوم الاثنين، في مباراة ضمن منافسات الجولة 29 في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والداخلية في الدوري والقناة الناقلة

وتقام المباراة بين الزمالك والداخلية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على ستاد السويس الجديد، وتنقل على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويسعى الزمالك أمام الداخلية لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما تخطى الخسارة أمام الإسماعيلي بالفوز على أسوان.

ويتطلع الزمالك أيضا للتقدم في المراكز الأولى بالدوري الممتاز، لينهي مشواره في مركز مؤهل لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري المصري، برصيد 46 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد فيوتشر.

بينما يحتل الداخلية المركز 16 برصيد 27 نقطة.