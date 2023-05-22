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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اليوم.. «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» تنظم صالونًا حول قضايا المحور السياسي بالحوار الوطني

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين، صالونًا نقاشيًا حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وتدور الجلسة الأولى من الصالون حول ملف «الأحزاب السياسية» وتتناول مناقشة عدة محاور، منها: التحديات التي تواجه الأحزاب، ومطالبها من السلطة، وأوضاعها، ومشكلاتها، ورؤية السياسيين والحزبيين لهذا الواقع والمشكلات، وكيف يمكن التغلب عليها، وأبرز التوصيات من كبار رجال السياسة والعمل الحزبي، للنهوض بالحياة الحزبية في مصر، خصوصا مع وجود أكثر من 100 حزب على الأرض، منها فقط 13 حزبًا ممثلة في البرلمان.

وتناقش الجلسة الثانية ملف «المحليات» وتتناول محاور أبرزها، انتخابات المجالس المحلية التي طال انتظارها، والشكل الأمثل لها، وهل القائمة المطلقة أفضل أم النسبية، وكذلك العودة لدستور 2014، ولماذا تأخر القانون الذي ينظم إجراء الانتخابات المحلية.

يدير الحوار خلال الصالون، مصطفي كُريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل عضو مجلس الشيوخ، النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، كريم السقا، شاب  سياسي وعضو لجنة العفو الرئاسي، النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، المتحدث الرسمي لحزب مصر الحديثة، عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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