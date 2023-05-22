بابا نويل الكرة المصرية.. حلمي طولان مدرب سيراميكا كليوباترا "سجل حافل بالإنجازات"

أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع المخضرم حلمي طولان لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للتونسي معين الشعباني الذي رحل لتدريب الترجي التونسي .

وضم الجهاز المعاون لحلمي طولان المدير الفني الجديد لفريق سيراميكا كليوباترا، كل مجدي علام مدربًا عامًا، والدكتور ممدوح المحمدي مدربًا عامًا أيضا، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى.



ومن المقرر أن يقود حلمي طولان فريق سيراميكا بدءًا من مباراة فيوتشر يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة 29 من عمر الدوري الممتاز.



ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 13 مباراة والهزيمة في 8 مباريات.



ويعد حلمي طولان واحدا من أهم المدربين في الدوري المصري على مدار السنوات الماضية في ظل القدرات الفنية والتدريبية الكبيرة التي يمتلكها وتوليه تدريب العديد من الفرق الكبرى ، مثل الزمالك والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وإنبي وحرس الحدود وإنبي .

ودائما ما تظهر بصمات حلمي طولان بشكل واضح للجميع على أداء الفريق التي يقوم بتدريبها نتيجة امتلاكه أسلوب فني مميز خاص به يعتمد على القوة البدنية بجانب الجم الفنية التكتيكية للاعبين داخل الملعب .

ويمتلك حلمي طولان العديد من البطولات في سجله التدريبي ، البداية كانت مع حصد لقب الدوري الممتاز عندما كان يعمل مدرب عام في جهاز الألماني أوتويفيستر مدرب الزمالك الأسبق ، وحصد مع الأبيض الدوري الممتاز وكأس مصر بالإضافة إلى كأس إفريقيا لأبطال الكؤوس .

وقاد حلمي طولان الزمالك لحصد لقب كأس مصر " كمدير فني " عام 2004 ، بعد غياب دام لـ 4 سنوات لم يتمكن الزمالك من حصد لقب الكأس خلالها .

وكان لحلمي طولان بصمات واضحة على العديد من نجوم الكرة المصرية وعلى رأسهم أحمد عيد عبدالملك ومحمد شريف ومجدي أفشة ومصطفى فتحي وناصر ماهر وغيرهم من اللاعبين .

ويطمح حلمي طولان في تسطير تاريخ جديد مع فريقه سيراميكا كليوباترا بالمنافسة على المراكز الأولى بمسابقة الدوري الممتاز بالإضافة إلى المنافسة على لقب كأس الرابطة بجانب المنافسة على لقب كأس مصر خلال الموسم الكروي الجاري .