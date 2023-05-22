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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيتنام تستعد لزيارة من بوتين بعد عودة العلاقات

فيتنام تستعد لزيارة
فيتنام تستعد لزيارة من بوتين بعد استعادة العلاقات

قال رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينج تين، إن بلاده تتوقع زيارة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف رئيس الوزراء الفيتنامي خلال لقائه مع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في هانوي، اليوم الاثنين: "بالإضافة إلى زيارتك، فإننا نستعد أيضا للزيارة القادمة للرئيس الروسي".

وأشار إلى أنه تمت استعادة الاتصالات بين بلدان العالم بعد جائحة كورونا، مضيفا أن وزير الأمن العام الفيتنامي يقوم الآن بزيارة إلى روسيا. وذكر أنه من المقرر أيضا القيام برحلات أخرى من قبل المسؤولين الفيتناميين إلى روسيا.

وأوضح رئيس الوزراء الفيتنامي: "نحافظ على التبادل المكثف للوفود في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي العديد من الصعوبات، ونواجه فيه العديد من التغيرات العالمية".

وتابع: "يسرني الإشارة إلى النتائج الإيجابية للتعاون بين بلدينا. وفي الآونة الأخيرة تستمر علاقات الشراكة الشاملة في التطور بمستوى عال جدا من الثقة".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ديمترى تشيرنيشينكو، قال في وقت سابق إن روسيا وفيتنام يعملان على خطة تعاون ثنائي طويلة الأجل تمتد حتى 2030.

وأضاف تشيرنيشنكو أن روسيا وفيتنام تبحثان الإمكانات الهائلة لمضاعفة حجم التجارة بينهما بمقدار 10 مليارات دولار في وقت مُبكر من عام 2025، والتي تعتمد على المشاريع الضخمة.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أهمية إيجاد ظروف مواتية في أقرب وقت ممكن للمدفوعات بالعملات الوطنية، ودعم الخدمات اللوجستية السلسة للشحن والركاب بين البلدين وإصدار نظام التأشيرات المبسط لمواطني روسيا وفيتنام. 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن العلاقات الروسية والفيتنامية

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