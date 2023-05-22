عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: هدفنا تمكين الجميع من الاستثمار في الذهب بأقل الفئات النقدية

صدى البلد

كشف  الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،عن آلية الاستفادة من صندوق الاستثمار في الذهب حيث  يتيح لجموع المجتمع الاستثمار من خلال قنوات استثمارية منضبطة وقنوات ادخارية معترف بها ومعروفة ومراقبة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ،مشيرا الى أننا هدفنا تمكين جموع الناس من الاستثمار في الذهب بأقل فئات مالية.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 22-5-2023

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم الإثنين 22-5-2023

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في حواره مع برنامج «الصنايعية» على قناة الشمس ويقدمه الإعلامي محمد ناقد،  أن الرقابة تسعى إلى إصدار تنظيمات تحاول أن تزيد من أعداد صناديق الاستثمار المؤسسية من ضمنها المعادن، وأن الهيئة انتهت بالفعل من وضع الإطار التنظيمى والتشريعى الكامل لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن، ومن ضمنها أن يكون هناك سجل للشركات العاملة في عملية تخزين الذهب وفقا لمعايير وضوابط محددة، ووثائق تأمينية على هذا الذهب ضد أخطار السرقات وغيرها.

وأوضح أن صندوق الاستثمار في الذهب  أحد الأدوات المالية المرئية والمخزنة لدى الجهات المرخص لها بذلك، بالإضافة الى التسعير من خلال الأسعار المرتبطة بمصافي الذهب ويعلن عن أسعارها على شاشة البورصة المصرية وهذه الشفافية تتيح المساهمة في عملية تنظيم السوق وانضباطها.

ويري رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،أن صندوق الاستثمار في الذهب  أحد الوسائل المتاحة لمن يمتلك هذه الوثيقة أن يستطيع أن يسترد قيمة وثيقته  بذهب عيني وكل ذلك محكوم وفق إطار تنظيمي وتشريعي

نوه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن اختلاف هذا المنتج المالي عن الأسواق العالمية أن كل وثيقة يشتريها المستثمر مغطاة بالذهب ومخزن ووصل إلى جهة التخزين المعتمدة ومن ثم تم استحداث أمين حفظ السجل أي جهة التخزين في السلع النفيسة، وكان ذلك يحتاج إلى تنظيمات وضوابط للتأكد من امتلاكه للأنظمة التكنولوجية التي تسمح بتخزين الذهب بصورة آمنة، وبالتالي استوجب ذلك إنشاء سجل خصيصا لمثل هذه الشركات من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والتأكد والتفتيش في أي وقت

وأشار فريد إلى أن توقيت إطلاق الصندوق في السوق جاء متزامنا مع ما يحدث في سوق الذهب أو سوق صرف العملة، وشدد على الأهمية المطلقة للصندوق وأنها ليست مرتبطة بتوقيت محدد.

 

الاستثمار فى الذهب الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد الرقابة المالية صناديق الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

تراجع كبير فى أسعار الدواجن بعد الإفراج الجديد عن الأعلاف اليوم

نقيب الفلاحين: أطالب برفع الدعم عن رغيف الخبز لهذا السبب | خاص

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر : بالغ تقديرنا لمواقف بيرو الداعمة لحقوق الفلسطينيين

نهائي أفريقيا .. كهربا جاهز .. وصدمة الشناوي| ومصير معلّق لثنائي الأهلي

بسبب روسيا.. المجر تحذر أوروبا من أزمة كبيرة

رئيس الوزراء: الدولة مستعدة لتقديم أية مُحفزات لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء

رقم صادم.. مقتل 2 مليون شخص على مستوى العالم بسبب الطقس

ما نيل المطالب بالتمني| حساب الأهلي ينشر صورة جائزة نادي القرن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لبنطلون درة.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بشأن الدولارات.. علامات بأجنحة الدجاج تمنعك من تناولها

بتجيب الأمراض.. احذر تناول هذا النوع من الأطعمة

بعد إعلان أمريكا إصابة سيدتين| معلومات صادمة عن عدوى فطرية شديدة الخطورة

مين الأجمل.. شاهد فستان مي عمر على عارضة أزياء في قطر

فيديو

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ