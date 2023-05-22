سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 22-5-2023

يرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب فى مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 22 مايو 2023 على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today .



سعر الذهب دون مصنعية



الذهب عيار 24 الأعلى سعرا.



وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 2829 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين نحو 2593 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 2475 جنيها.

عيار الذهب 21



سعر الذهب عيار 18

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 2121 جنيها .

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين نحو 1650 جنيها.



سعر الذهب عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الأقل سعرا اليوم الاثنين نحو 1414 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية اليوم الإثنين نحو 19800 جنيه.

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 2.8 مليون جنيه

سعر أوقية الذهب

استقر سعر الذهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية مسجلا 1979 دولارا.

أوقية الذهب

اختلاف مصنعية الدهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب مكون أساسي للاحتياطات النقدية

يعد الذهب مكونا أساسي للاحتياطات النقدية في العالم ومنها مصر ،يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المختلف بالإضافة لعوائد القطاع السياحي والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورسوم العبور في قناة السويس.