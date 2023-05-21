مفاجأة سارة.. التموين: أسعار الذهب تتراجع في هذا التوقيت

كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أسباب عودة ارتفاع أسعار الذهب مجدداً في الاسواق بعد تراجعات كبيرة طالته منذ إقرار مبادرة الذهب للمصريين في الخارج قبل أسبوعين.

وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة اخيرة والمذاع عبر قناة اون اي:" هناك ضغطة شرائية حيث إن المصريين ما زالوا يميلون بقوة لاقتناء الذهب وقرار الاعفاءات لاتزال لم تؤت ثمارها على الارض نظراً لقصر المدة منذ الاقرار وأنه لايزال موسم المصريين الوافدين لم يصل إلى ذروته والكميات التي وردت للسوق ليست بالضخمة حيث إن القرار لم يمر عليه سوى 14 عاماً وتأثيره لم يتضح بعد".



وتابع خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : الانخفاضات الاولى كانت استجابة السوق للقرار ولكن ضخ الذهب سوف يتزايد مع موسم المصريين مع زيادة قدوم المصريين وما تشهده السوق موجة مؤقتة تمثل ضغطة شرائية نتيجة تزايد الطلب ".

وتوقع أن تشهد الأسعار تراجعا مرة أخرى خلال أيام.. وما حدث ضغطة شرائية فقط.